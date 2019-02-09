Участник протеста "желтых жилетов" в Париже серьезно ранен при взрыве полицейской гранаты со слезоточивым газом

Один из участников протестов "желтых жилетов" в Париже серьезно пострадал - ему оторвало кисть руки при взрыве гранаты со слезоточивым газом, которые обычно применяет полиция.

Пострадавшего манифестанта отправили в больницу. По словам одного из очевидцев, пострадавший — фотограф, участвовавший в акции на стороне "желтых жилетов".

По одной из версий, протестующий подобрал гранату с земли. Полиция использовала их для разгона протестующих, а манифестанты поднимали и бросали за ограду здания Национального собрания. В таком боеприпасе около 25 граммов тротила, передает РИА Новости.