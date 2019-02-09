Порошенко объявил, что идет в президенты

Петр Порошенко, возглавивший Украину в результате госпереворота, решил претендовать на второй срок президентствования. О соответствующих амбициях он заявил в ходе форум "Открытый диалог".

"Сегодня и сейчас официально начинается моя предвыборная кампания", - объявил Порошенко.

Речь главы государства, главным образом, состояла из пунктов его программы, достижений страны за время его президентства, а также антироссийской риторики. Он заявил, что считает своей "амбициозной мечтой" превращение Украины "в регионального лидера, элемент европейской цивилизации", а также подчеркнул евроатлантические стремления страны, отметив, что "только членство в ЕС и НАТО сможет гарантировать Украине безопасность, независимость и благосостояние", передает ТАСС.