09 Февраля 2019
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Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

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Политика Украина

Порошенко объявил, что идет в президенты

Петр Порошенко, возглавивший Украину в результате госпереворота, решил претендовать на второй срок президентствования. О соответствующих амбициях он заявил в ходе форум "Открытый диалог".

"Сегодня и сейчас официально начинается моя предвыборная кампания", - объявил Порошенко.

Речь главы государства, главным образом, состояла из пунктов его программы, достижений страны за время его президентства, а также антироссийской риторики. Он заявил, что считает своей "амбициозной мечтой" превращение Украины "в регионального лидера, элемент европейской цивилизации", а также подчеркнул евроатлантические стремления страны, отметив, что "только членство в ЕС и НАТО сможет гарантировать Украине безопасность, независимость и благосостояние", передает ТАСС.

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Порошенко объявил, что идет в президенты

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Теги: порошенко, президент



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