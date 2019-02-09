В Киево-Печерской лавре пропали ценности. "Недостача десяти предметов"

10 предметов, представляющих собой культурную ценность, пропали из Киево-Печерской лавры. По крайней мере, такое заявление опубликовано на сайте СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные Министерством культуры Украины к проверке Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП, установили недостачу десяти предметов, имеющих культурную ценность", - говорится в сообщении, но о каких конкретно ценностях идет речь - не уточняется.

Возбуждено уголовное дело по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры.