09 Февраля 2019
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Политика

В Киево-Печерской лавре пропали ценности. "Недостача десяти предметов"

10 предметов, представляющих собой культурную ценность, пропали из Киево-Печерской лавры. По крайней мере, такое заявление опубликовано на сайте СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные Министерством культуры Украины к проверке Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП, установили недостачу десяти предметов, имеющих культурную ценность", - говорится в сообщении, но о каких конкретно ценностях идет речь - не уточняется.

Возбуждено уголовное дело по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры.

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В Киево-Печерской лавре пропали ценности. "Недостача десяти предметов"

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Теги: киево-печерская лавра, пропажа, сбу, дело



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