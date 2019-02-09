В Болгарской Церкви действия Фанара на Украине назвали "вероломным вторжением"

Действия Константинопольского (стамбульского) патриарха Варфоломея на Украине бросают вызов всем православным церквям, так как Фанар претендует на всемирную власть, противную православному вероучению. Об этом сказал член Синода Болгарской Православной Церкви (БПЦ) митрополит Видинский Даниил (Николов) "Аналитическому центру святого Василия Великого".

Он отметил, что в тексте томоса для раскольнической "единой церкви" Украины содержится присвоение властных полномочий, ибо там написано, что Варфоломей может судить всех и выносит окончательные решения. Это является попыткой прямого вмешательства в дела каждой поместной церкви, подчеркнул митрополит.

Он также считает, что Варфоломей не оставит попыток захватить власть над всей полнотой православия, ради чего пошел даже на легализацию раскольников, изменив своим прежним обещаниям.

"Чтобы достичь своих амбиций, он не постеснялся совершить вероломство, вторгнувшись на чужую территорию и оказав содействие государственной власти Украины в гонении православных украинцев", - сказал болгарский иерарх.

Как сообщало Накануне.RU, в тексте томоса содержится претензия на всемирную власть Фанара. При этом символично, что она "обоснована" не имеющим к этому отношения правилом о безбрачии монашествующих.

Ранее БПЦ опровергла поддержку украинского раскола. Решение Синода БПЦ по этому вопросу ожидается в феврале.