09 Февраля 2019
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Происшествия Северо-Западный ФО

"Медведи в буквальном смысле гоняются за людьми". На Новой Земле объявлен режим ЧС из-за нашествия белых медведей

На Новой Земле объявлен режим ЧС из-за массового нашествия белых медведей - в районе поселка Пастушья губа замечено больше полусотни хищников, которые ведут себя агрессивно, сообщили в пресс-службе администрации Архангельской области.

Сообщается, что из 52 особей постоянно на территории поселка находятся 6-10. Медведи ведут себя агрессивно - нападают на людей, проникают в дома и служебные помещения. Люди напуганы.

Власти муниципалитета установили дополнительные ограждения в местах прогулок детей в детских садах. Воспитаников и учеников, а также военных и работников доставляют к месту учебы и работы на спецтранспорте.

 

Медведи между тем уже не реагируют на свето-шумовые сигналы, на попытки отогнать их с помощью патрульных автомобилей и собак. Поэтому наиболее агрессивные животные будут отстрелены, но Росприроднадзор надеется, что большую часть краснокнижных хищников удастся отогнать от жилья.

"Я на Новой Земле с 1983 года, но никогда раньше такого массового нашествия белых медведей не было. Напомню, более пяти животных не покидают гарнизон, в буквальном смысле гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов. Но раз принято решение о запрете отстрела, придется идти по более долгому и менее безопасному для местных жителей пути. Всего вблизи населенных пунктов находится около 50 медведей, поэтому работы будет много, – подчеркнул глава МО ГО "Новая Земля" Жиганша Мусин.

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"Медведи в буквальном смысле гоняются за людьми". На Новой Земле объявлен режим ЧС из-за нашествия белых медведей

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Теги: медведи, режим чс, новая земля



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