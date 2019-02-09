Возбуждено дело о беспорядках в самарской колонии

Беспорядки в самарской колонии номер 5 квалифицировали как хулиганство - по этой статье возбуждено уголовное дело, которое может увеличить сроки заключения участникам дебоша.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении СК, криминалисты продолжают работать на месте, устанавливают всех участников стычки и причины ЧП.

Напомним, накануне во время ужина возник конфликт между пришедшими на ужин заключенными и заключенными из отряда обслуживания. В результате были подожжены матрасы в отряде обслуживания, пострадали 17 человек.