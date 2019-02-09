В Риге проходит митинг в поддержку Ушакова

На Ратушной площади в Риге проходит митинг в поддержку мэра столицы Нила Ушакова. Уже собралось около 600 человек и ожидается, что в акции примут участие до 1000 человек.

Митинг проходит после обысков, которым подвергли градоначальника. Официальная цель митинга - дать возможность людям высказаться о том, что происходит в латвийском государстве и в Рижской думе, передает Интерфакс. На плакатах лозунги в поддержку мэра, а также с требованиями пенсий и достойного образования.

30 января Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыски в рабочем кабинете и доме Ушакова в рамках дела муниципального транспортного предприятия "Ригас сатиксме". Мэр заявил, что не нарушал закон, и не уйдет в отставку. В уголовном деле к нему не применен никакой статус.