17 горняков остаются в больнице после вчерашних ЧП в Кузбассе. Пятеро в тяжелом состоянии

В реанимации остаются пять горняков, пострадавших в двух ЧП с участием рабочих, которые накануне произошли в Кемеровской области.

Всего в больнице 17 пострадавших в результате двух инцидентов. В Областном клиническом центре охраны здоровья шахтеров на лечении находятся 16 работников разреза "Распадский" и один — с шахты имени Тихова. Сейчас в реанимации пятеро горняков, все стабильные, один крайне тяжелый. Все врачи на месте, необходимая медицинская помощь оказывается, медикаменты в наличии. С родственниками работают психологи.

В Междуреченске на разрезе "Распадский" вахтовый автомобиль КамАЗ съехал с технологической дороги и упал в обрыв. В машине находилось 22 человека, шестеро погибли, 16 пострадали. На шахте им. Тихова в Ленинске-Кузнецком под завалом погиб один горняк, остальные были выведены на поверхность.

Пострадавших навестил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, передает РИА Новости.