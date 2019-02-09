09 Февраля 2019
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Происшествия Приволжский ФО

Увеличилось число зэков, пострадавших при беспорядках в колонии

В результате беспорядков в колонии в Самаре пострадали 17 заключенных. Ранее говорилось о 12. Большинство из них содержатся в больнице при ФСИН, один в отделении нейрохирургии больницы имени Пирогова. У него диагностирована травма головы и состояние средней тяжести.

Напомним, накануне в исправительной колонии №5 в Самаре во время ужина произошел конфликт между осужденными из отряда, пришедшего на ужин и одного из осужденных из отряда обслуживания колонии. Начались беспорядки, зэки подожгли матрасы в отряде обслуживания. Ситуацию анализирует СКР.

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Увеличилось число зэков, пострадавших при беспорядках в колонии

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Теги: колония, беспорядки, заключенные



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Ранее 09.02.2019 08:59 Мск После беспорядков в самарской колонии больше 10 заключенных пострадали

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