Увеличилось число зэков, пострадавших при беспорядках в колонии

В результате беспорядков в колонии в Самаре пострадали 17 заключенных. Ранее говорилось о 12. Большинство из них содержатся в больнице при ФСИН, один в отделении нейрохирургии больницы имени Пирогова. У него диагностирована травма головы и состояние средней тяжести.

Напомним, накануне в исправительной колонии №5 в Самаре во время ужина произошел конфликт между осужденными из отряда, пришедшего на ужин и одного из осужденных из отряда обслуживания колонии. Начались беспорядки, зэки подожгли матрасы в отряде обслуживания. Ситуацию анализирует СКР.