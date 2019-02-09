Шведы изобрели самолет, который может соперничать с российскими Су

Шведские ВВС считают, что истребитель Saab Gripen E способен победить российские самолеты серии Су в воздушном бою. Фишка самолета от Saab не в маневренности и боевом обвесе - шведы уделили внимание средствам радиоэлектронной борьбы.

По словам эксперта британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джастина Бронка, истребители Gripen превосходят большинство аналогов в эффективности средств электронной борьбы и подавления радаров противника. Это позволяет им подкрадываться буквально вплотную. Об этом пишет Business Insider