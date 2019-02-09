Xiaomi, OnePlus и даже iPhone... Названы самые "фонящие" смартфоны

Названы самые излучающие смартфоны. Данные для анализа предоставила служба радиационной защиты Германии, а рейтинг составила и опубликовала компания Statista.

Самый "фонящий" современный телефон - Xiaomi Mi A1, уровень его электромагнитного излучения составил 1,75 ватта на килограмм. Это модель прошлого года с восьмиядерным процессором Snapdragon 625 и экраном в 5,5". Производится китайским гигантом Xiaomi.

За лидером следует OnePlus 5T (1,68 ватта на килограмм). Это также модель с восьмиядерным процессором Snapdragon 835 и диагональю 6''. Производит его также китайская компания, являющаяся подразделением BBK Electronics.

На третьем месте оказался еще один аппарат от Xiaomi: Mi Max 3, выдающий излучение 1,58 ватта на килограмм. Это модель с восьмиядерным процессором Snapdragon 636 и экраном 6,9".

В порядке чередования после Xiaomi вновь следует OnePlus - модель 6T - 8 ядер процессора Snapdragon 636 и 6,41 дюйма диагональ. Выдает 1,55 ватта на килограмм.

Завершает пятерку HTC U12 Life. Он работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 636 и имеет шестидюймовый экран. Излучение от тайваньского гаджета - 1,48.

Любопытно, что в десятку вошел iPhone 7, а в "пятнашку" - iPhone 8.

В Германии рекомендуемый уровень излучения составляет 0,6 ватта на килограмм. Полный антирейтинг можно посмотреть в Twitter-аккаунте Statista.