"Для США пришло время нанести удар по России и Китаю". Высокопоставленный военный ВМФ США предложил идти в наступление

Американский высокопоставленный военный призвал проявлять больше агрессии по отношению к России и Китаю. Такое заявление сделал командующий операциями ВМС США Адмирал Джон Ричардсон, выступая на Атлантическом совете.

По его словам, для США пришло время нанести удар первыми и нужно перейти от стратегии "отпора" к давлению в "паре регионов", под которыми он имел в виду Россию и Китай.

Нападение он считает адекватной мерой на "блокирование Россией Азовского моря, а также в наращивание военно-морского присутствия в Восточном Средиземноморье". Об этом сообщает издание Business Insider.