После беспорядков в самарской колонии больше 10 заключенных пострадали

Группа заключенных самарской колонии номер 5 устроила беспорядки и пожар накануне вечером. Госпитализированы 12 человек, по другим данным пострадавших вдвое больше.

По предварительным данным, беспорядки начались в результате конфликта между отрядами осужденных. Продолжением стал пожар в помещении, где размещается отряд обслуживания - загорелись матрасы. Интерфакс сообщает о 12 госпитализированных с отравлением дымом и подозрением на черепно-мозговые травмы. Telegra-канал Mash передавал о 22 пострадавших. В следственном управлении региона Накануне.RU сообщили о 15-ти.

"В результате конфликта пострадало 15 осуждённых, которые получили незначительные телесные повреждения. В настоящее время возгорание потушено, всем пострадавшим оказана медицинская помощь", - говорится в релизе пресс-службы.

По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области проводится доследственная проверка, производится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам поверки будет принято процессуальное решение.