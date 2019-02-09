09 Февраля 2019
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Политика Приволжский ФО В России

После беспорядков в самарской колонии больше 10 заключенных пострадали

Группа заключенных самарской колонии номер 5 устроила беспорядки и пожар накануне вечером. Госпитализированы 12 человек, по другим данным пострадавших вдвое больше.

По предварительным данным, беспорядки начались в результате конфликта между отрядами осужденных. Продолжением стал пожар в помещении, где размещается отряд обслуживания - загорелись матрасы. Интерфакс сообщает о 12 госпитализированных с отравлением дымом и подозрением на черепно-мозговые травмы. Telegra-канал Mash передавал о 22 пострадавших. В следственном управлении региона Накануне.RU сообщили о 15-ти.

"В результате конфликта пострадало 15 осуждённых, которые получили незначительные телесные повреждения. В настоящее время возгорание потушено, всем пострадавшим оказана медицинская помощь", - говорится в релизе пресс-службы. 

По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области проводится доследственная проверка, производится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам поверки будет принято процессуальное решение.

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После беспорядков в самарской колонии больше 10 заключенных пострадали

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Теги: колония, беспорядки, заключенные



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