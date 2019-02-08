ОНФ направит в Госдуму поправки к законодательству о паллиативной медпомощи

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили внести ряд изменений в закон об охране здоровья граждан в части паллиативной медицинской помощи. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ОНФ.

Напомним, соответствующий правительственный законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении 16 января. Документ расширяет понятие "паллиативная медпомощь" и конкретизирует права пациентов на облегчение боли наркотическими лекарственными препаратами.

По словам члена центрального штаба ОНФ, учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анны Федермессер, люди в большинстве своём не знают, что такое паллиативная помощь, что показал опрос, проведённый организацией.

"Причём люди знают, что она (паллиативная помощь, — прим.) есть, но не знают, где ее получить и из чего она должна состоять, — рассказала активист. — Чтобы закрыть этот огромный пробел, необходимо межведомственное взаимодействие".

Федермессер также подчеркнула, что на сегодняшний день практически во всех регионах, кроме Москвы, не развита паллиативная помощь на дому.

Само понятие "паллиативной помощи", по мнению экспертов ОНФ, нуждается в расширении до соответствия принципам Всемирной организации здравоохранения, В частности, предлагается включить в неё не только медицинскую составляющую, но и социальные услуги и духовную поддержку пациентов.

Ещё одна поправка, предложенная активистами, касается обеспечения паллиативных пациентов лекарствами и медицинскими изделиями. По их мнению, у этой категории граждан должно быть право получить прямо на дому необходимые им лекарства из перечня жизненно важных, медицинское оборудование и специализированное лечебное питание.

В ОНФ также коснулись вопроса обезболивания как жизненно важной процедуры для неизлечимо больных людей. Эксперты предлагают использовать не те лекарства, которые доступны в данный момент, а те, которые соответствуют интенсивности боли и действительно могут её облегчить. При этом отмечается, что понятие "субъективность боли" — очень субъективно и потому требует доработки и уточнения.

Кроме того, экспертами предлагается, чтобы паллиативная помощь на дому могла оказываться не только вызываемым к больному медработником, но и выездными патронажными медицинскими службами.