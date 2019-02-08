ВСУ проведут учения с боевой стрельбой вблизи Крыма

Воздушные силы Украины (ВСУ) планируют провести несколько учений с боевой стрельбой на испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области.

" В общем, на 2019 запланировано четыре учения с боевой стрельбой ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П / ПО / В1, — говорится в сообщении ВСУ в Facebook . — Будет проведено более полутора сотен различных мероприятий боевой подготовки, как командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил и тому подобное".

Кроме того, в сообщении анонсируется проведение испытаний нового ракетного вооружения и исследовательские пуски зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ.