08 Февраля 2019
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Армия и ВПК Украина

ВСУ проведут учения с боевой стрельбой вблизи Крыма

Воздушные силы Украины (ВСУ) планируют провести несколько учений с боевой стрельбой на испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области.

"В общем, на 2019 запланировано четыре учения с боевой стрельбой ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П / ПО / В1, — говорится в сообщении ВСУ в Facebook. — Будет проведено более полутора сотен различных мероприятий боевой подготовки, как командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил и тому подобное".

Кроме того, в сообщении анонсируется проведение испытаний нового ракетного вооружения и исследовательские пуски зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ.

"Стоит добавить, что первые боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся уже в этом месяце на полигоне Ягорлык", — заключили в ВСУ.

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ВСУ проведут учения с боевой стрельбой вблизи Крыма

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Теги: Украина, Крым, ВСУ, учения, военные учения



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