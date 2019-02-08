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Экономика Центральный ФО

ЦБ выявил признаки вывода активов в "Банке торгового финансирования"

Центробанк выявил признаки вывода активов в "Банке торгового финансирования", у которого в конце сентября прошлого года была отозвана лицензия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

Противоправные действия со стороны руководства банка выявила временная администрация, назначенная в кредитную организацию.

"Установлены в действиях должностных лиц банка признаки проведения операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования связанного с банком заемщика, не обладающего способностью исполнить свои обязательства. Кроме того, временной администрацией установлены признаки противоправных деяний должностного лица банка, направленных на хищение денежных средств вкладчиков", - говорится в сообщении.

Так, стоимость активов БТФ не превышает 2419,4 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2945 млн рублей.

Информация о нарушениях направлена правоохранителям.

Как сообщало Накануне.RU, 28 сентября Центробанк отозвал лицензию у "Банка торгового финансирования", занимающего 292 место в банковской системе России. Банк являлся участником системы страхования вкладов.

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ЦБ выявил признаки вывода активов в "Банке торгового финансирования"

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Теги: БТФ, банк торгового финансирования, вклад, ЦБ



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