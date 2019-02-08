ФОМ: Россияне стали больше доверять РПЦ

Выросло количество россиян, доверяющих Русской православной церкви (РПЦ) и её предстоятелю патриарху Кириллу. Об этом свидетельствуют данные фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на результаты опроса, о доверии РПЦ заявили 66% респондентов, что на 4% больше, чем в 2017 году. При этом на 1% выросло количество не доверяющих Церкви — до 20%.

В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси вызывает доверие у 54% опрошенных, против 49% в 2017 году. Напротив, о недоверии к предстоятелю РПЦ высказали 24% россиян, против 20% в 2017 году.