Учителям закрытой "на ремонт" школы "Горки" предложили поработать дворниками и охранниками

Учителям закрытой "на ремонт" школы "Горки" в Московской области предложили стать дворниками и охранниками. Уведомление о предстоящем увольнении с перечнем вакантных должностей 11 педагогам выдали сегодня. С 12 февраля все они лишатся работы: приказ об их сокращении вышел в прошлом году вслед за решением о приостановки деятельности школы, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня 11 учителей закрытой Министерством просвещения школы "Горки" получили уведомление об увольнении. В документе, подписанном исполняющем обязанности директора школы Сергеем Логиновым, говорится о сокращении с 12 февраля и приводится перечень вакантных должностей.

В списке четыре позиции: "инженер", "дворник", "рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий" и "охранник".

В конце января учителя подали претензию в Министерство просвещения РФ: они пожаловались на сокращения вместо якобы обещанного им простоя.

Напомним, 26 октября Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПиН.

По словам родителей бывших учеников школы "Горки", ремонт в образовательном учреждении до сих пор не начат. Они обратились в суд. В декабре в Министерстве просвещения не смогли назвать сроки проведения работ.