08 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

За пост президента Украины поборются 44 кандидата

ЦИК Украины зарегистрировал рекордное количество кандидатов в президенты - 44. На этом регистрация завершена. Всего документы в ЦИК подавали 94 человека.
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Как сообщало Накануне.RU, действующий президент Петр Порошенко в последний день подавал документы через черный ход. Также у него обнаружены существенные нарушения в декларации. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что он готовит масштабные фальсификации, и обвинила в том, что олигарх специально провел кандидатом ее "двойника", чтобы лишить ее доли голосов.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что не допустит фальсификации президентских выборов и нового майдана. Так как Киев запретил гражданам России быть наблюдателями на украинских выборах, то пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это снижает легитимность украинских выборов. Они пройдут 31 марта, второй тур - 21 апреля. Лидеры рейтинга - Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский. Порошенко ни по одному опросу не проходит во второй тур.

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За пост президента Украины поборются 44 кандидата

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Теги: Украина, выборы президента Украины



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