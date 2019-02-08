За пост президента Украины поборются 44 кандидата

ЦИК Украины зарегистрировал рекордное количество кандидатов в президенты - 44. На этом регистрация завершена. Всего документы в ЦИК подавали 94 человека.

Как сообщало Накануне.RU, действующий президент Петр Порошенко в последний день подавал документы через черный ход. Также у него обнаружены существенные нарушения в декларации. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что он готовит масштабные фальсификации, и обвинила в том, что олигарх специально провел кандидатом ее "двойника", чтобы лишить ее доли голосов.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что не допустит фальсификации президентских выборов и нового майдана. Так как Киев запретил гражданам России быть наблюдателями на украинских выборах, то пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это снижает легитимность украинских выборов. Они пройдут 31 марта, второй тур - 21 апреля. Лидеры рейтинга - Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский. Порошенко ни по одному опросу не проходит во второй тур.