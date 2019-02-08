Меркель: В Европе достигнуто соглашение по "Северному потоку-2"

Европейские страны достигли соглашения по вопросу регулирования газопровода "Северный поток — 2", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Германии и Франции", — передаёт её слова РБК со ссылкой на Reuters.

При этом канцлер не стала раскрывать детали соглашения.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон отказался от участия в совместной с Меркель конференции по причине разногласий с правительством ФРГ по вопросу "Северного потока — 2". В свою очередь, Берлин, как ранее сообщало Накануне.RU, поддерживает строительствов газопровода из-за будущего отказа от угля и атома.