08 Февраля 2019
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Экономика За рубежом

Меркель: В Европе достигнуто соглашение по "Северному потоку-2"

Европейские страны достигли соглашения по вопросу регулирования газопровода "Северный поток — 2", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Германии и Франции", — передаёт её слова РБК со ссылкой на Reuters.

При этом канцлер не стала раскрывать детали соглашения.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон отказался от участия в совместной с Меркель конференции по причине разногласий с правительством ФРГ по вопросу "Северного потока — 2". В свою очередь, Берлин, как ранее сообщало Накануне.RU, поддерживает строительствов газопровода из-за будущего отказа от угля и атома.

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Меркель: В Европе достигнуто соглашение по "Северному потоку-2"

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Теги: Ангела Меркель, Северный поток — 2, Nord Stream — 2, газопровод, Германия, ФРГ, соглашение



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