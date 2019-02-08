Официальный представитель МВД Ирина Волк назначена помощником министра

Начальник управления экономической безопасности ГУ МВД по Москве Сергей Солопов освобожден от должности указом президента РФ Владимира Путина.

Этим же указом официальный представитель МВД России Ирина Волк назначена помощником министра внутренних дел. Должность помощника главы МВД также получил Сергей Умнов, ранее занимавший пост главы петербургского главка ведомства.

Ротация также коснулась экс-начальника курганской полиции Олега Ильиных - он занял пост главы главного управления по противодействию экстремизму МВД России.

Также, согласно указу, Михаил Осокин возглавил ГУ МЧС по ЯНАО.

Полный перечень освобожденных от должностей ряда генералов МВД, СКР, МЧС и ФСИН определен указом президента, опубликованным на официальном портале правовой информации.