Новые технологии и вера в российское кино: Свердловская киностудия отметила 76-летие

Свердловская киностудия отмечает 76-летие. За это время здесь было снято около тысячи фильмов разных жанров и форматов. С каждым годом мощности киностудии становятся современнее: студии звукозаписи перемещаются из огромных цехов в 10-метровые комнатки, а фотостудии становятся многофункциональными аудио-, видео-студиями. Коллектив киностудии продемонстрировал основные изменения и рассказал о следующей кинокартине, над созданием которой начнет работать уже в следующем месяце, передает корреспондент Накануне.RU.

Скрипы, стуки, шорохи и другие звуки еще недавно записывали при помощи сподручных предметов в просторной студии звукозаписи. Здесь - люки для имитации шагов, дверь в никуда и "скрипун" – приспособление, похожее на ткацкий станок, издающее пронзительные звуки. Теперь в это помещение водят экскурсии, для озвучивания фильмов и записи синхронных шумов создали более компактные, удобные и современные студии.

"Если бы звукорежиссеру 10 лет назад сказали, что на 15-и кв. м мы собираемся построить студию, он бы сказал, что это невозможно, ведь нужно создать диффузное поле, и студия должна быть обязательно большая. Но технологии меняются, и теперь даже для того, чтобы снять экшн-сцены, не нужны помещения под 1 тыс. кв. м", - рассказал супервайзер технологического направления Свердловской киностудии Владислав Головков.

"Скрипун"

Роль просторной студии звукозаписи больше месяца выполняет небольшое 15-метровое помещение с "кабинкой" для дубляжа и комнаткой для записи синхронных шумов.

Цифровизация сделала возможной трансформацию громоздких мощностей в портативные.

"Мы открываем маленькие студии и создаем новые технологические решения для того, чтобы создавать фильмы, используя меньше пространства. Мы применяем менее дорогие решения, не теряя в качестве. Большие павильоны, много света, много сотрудников – все это ставит проект в рамки большого бюджета. Сейчас, чтобы создать качественный продукт, достаточно порой даже телефона", - отметил супервайзер технологического направления.

Открытая в позапрошлом году многофункциональная аудио- и видео-студия с виду напоминает обыкновенную фотостудию с фотофоном на стене и световым оборудованием по периметру. Но ее возможности шире: благодаря хорошему звуковому оформлению и звукопоглотительному слою она позволяет снимать видео с качественным изображением и звуком без использования дополнительных приспособлений. Не так давно здесь перезаписывали фильм в формате 5.1 для выхода в кинотеатры. Результат впечатлил столичных специалистов.

"Московские коллеги потом говорили: "Какой хороший звук, где вы его записывали, на "Пифагоре" или на "Мосфильме"?" – вспоминает Владислав Головков.

Ко дню рождения киностудии открылась выставка "Кино – это всегда поиск", на которой представлены эскизы к фильмам, фотографии и киноплакаты, отражающие жанровое многообразие создаваемых в столице Урале игровых фильмов.

По словам консультанта музея кино Ирины Брызгаловой, уникальность Свердловской киностудии заключается в том, что на ней снимались полярные жанры: исторические, военные, мьюзиклы, комедии, драмы, мелодрамы, приключения и даже фантастика.

Выставка позволяет приобщиться к истории каждого фильма, а российскому кино всегда есть, что рассказать, уверен директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов.

"Когда ты говоришь со зрителем на важные для него темы и предлагаешь какие-то решения, а не просто оставляешь его наедине с проблемой, то начинается процесс взаимного обогащения и появляется та самая лояльность к российскому кино" – заметил Михаил Чурбанов.

Следующей кинокартиной, снятой на Свердловской киностудии, станет игровой фильм "Буран" Айнура Аскарова, известного своим дебютным фильмом — комедией "Из Уфы с любовью". Новый фильм - это история о молодом хоккеисте, который попал в сильный буран и старается не только выбраться из него сам, но и помочь другим.

Съемки начнутся уже в марте – апреле, сейчас вовсю идет подготовка к кинопроизводству.