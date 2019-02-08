На Среднем Урале пойдут под суд подростки, забившие насмерть инвалида

В Берёзовском перед судом предстанут четверо подростков, обвиняемых в убийстве инвалида из хулиганских побуждений. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Напомним, тело убитого было найдено 10 августа в районе гаражей на улице Исакова. Молодой человек умер от черепно-мозговой травмы. Фигурантам дела было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Одного из них сразу взяли под стражу, а позднее, по решению суда, и второго подростка. Двое других школьников сейчас находятся под домашним арестом.

По данным следствия, вечером 9 августа 2018 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно, из хулиганских побуждений сильно избили 20-летнего молодого человека, в результате чего он скончался на месте.

Органами регионального СК в ходе расследования был принят комплекс мер по установлению и устранению причин и условий, которые способствовали совершению преступления, для чего в органы власти внесён ряд представлений в целях недопущения таких обстоятельств впредь.

Также были приняты меры в отношении девочки 2004 года рождения, находившейся с обвиняемыми во время совершения преступления. В частности, был проведён ряд совещаний с должностными лицами, а сама девочка была временно изолирована.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Берёзовский городской суд для рассмотрения по существу.