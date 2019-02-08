08 Февраля 2019
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Центральный ФО

Воронежская область

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Мурманская область

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Происшествия Центральный ФО

Бывший начальник УФСИН по Липецкой области отправлен под домашний арест

Бывший начальник УФСИН по Липецкой области отправлен под домашний арест, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Подозреваемый в 2016 году через своего заместителя получил взятку в размере 1,5 млн руб. от директора ООО "Усманского завода растительных масел". За это экс-глава ведомства пообещал заключить с предприятием госконтракт на поставку 500 тонн растительного масла на сумму более 35 млн руб. для нужд исправительных учреждений. 

Кроме этого, следствием установлены факты мошенничества бывшего начальника УФСИН в сфере страхования.

"По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

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Бывший начальник УФСИН по Липецкой области отправлен под домашний арест

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Теги: Липецкая область, СКР, УФСИН, взятка



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