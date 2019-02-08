08 Февраля 2019
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Экономика В России

"Русал" увеличил производство алюминия на 1,3% в 2018 году

Компания "Русал" по итогам 2018 года увеличила производство алюминия на 1,3%.

Таким образом, как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на размещённый на Гонконгской бирже соответствующий отчёт, объём производства составил 3,753 млн тонн.

В частности, в четвёртом квартале прошедшего года рост составил 0,4% — до 943 тыс. тонн.

При этом отмечается снижения объёма продаж металла компанией в аналогичный период на 7,2% — до 3,671 млн тонн.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Минфин США снял санкции с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго". При этом остались в силе все ограничительные меры в отношении олигарха Олега Дерипаски. В соответствии с условиями снятия санкций, компании российского бизнесмена снизили его прямые и косвенные доли, и вышли из-под его контроля.

Русал UC Rusal Русский алюминий логотип(2013)|Фото:

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"Русал" увеличил производство алюминия на 1,3% в 2018 году

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Теги: Русал, US Rusal, алюминий, металл



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