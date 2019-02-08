08 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

Кандидату на пост главы Челябинска, которому звонил Путин, предъявили новое обвинение

Лидеру движения "Стоп-ГОК", кандидату на пост главы Челябинска Василию Московцу предъявили новое обвинение по уголовному делу о попытке поджога на стройплощадке Томинского ГОК, передает корреспондент Накануне.RU.

"Помимо ранее предъявленного подстрекательства к хулиганству, добавили еще подстрекательство к совершению умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества, т.е. Томинского леса. Мое дело соединено с делом Гамиля, одним судом и будет рассматриваться", - написал эко-активист на своей странице в соцсети.

Напомним, в декабре Василию Московцу предъявили обвинение в подстрекательстве к хулиганству и отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Гамиль Асатуллин и Евгений Медведев были задержаны в сентябре 2017 года. Их обвиняют в хулиганстве и попытке поджога на стройплощадке Томинского ГОК. По версии следствия, обвиняемые бросили через забор на площадку Томинского ГОК бутылку с зажигательной смесью и умышленно подожгли штабель древесины. Пожар был ликвидирован сотрудниками предприятия.В сентябре апелляционная инстанция Челябинского областного суда вернула уголовное дело прокурорам.

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Кандидату на пост главы Челябинска, которому звонил Путин, предъявили новое обвинение

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Теги: Василий Московец, уголовное дело, Томинский ГОК, обвинение,



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