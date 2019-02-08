Из Италии экстрадирован россиянин, подозреваемый в мошенничестве с земельными участками в Подмосковье

Из Италии экстрадирован россиянин Илья Шерман, подозреваемый в мошенничестве с земельными участками в Подмосковье. Передача гражданина РФ состоялась сегодня. 8 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что в 2010 году Шерман и ряд его подельников решили похитить земельные участки в Одинцовском районе Московской области, находящиеся в федеральной собственности.

"В результате преступных действий Шерман и его соучастники путем обмана приобрели в собственность два земельных участка площадью 174 488 кв. м. Общая стоимость похищенного превысила 568 млн рублей", - говорится в сообщении.

Шерман скрылся от правоохранителей и был объявлен в международный розыск. В марте 2018 года НЦБ Интерпола Италии сообщило о задержании гражданина РФ, а 24 января 2019 года министр юстиции Италии принял решение о его экстрадиции в Россию.