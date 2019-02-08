Вуди Аллен намерен отсудить у киностудии Amazon 68 миллионов долларов

83-летний режиссер Вуди Аллен намерен взыскать со студии Amazon Studios $68 млн. В такую сумму он оценил неустойку по срыву договоренности о съемках четырех его фильмов. А причиной стали обвинения в сексуальном насилии, которые выдвинули в отношении режиссера.

Сначала студия хотела просто отложить съемки: в конце 2017 года Аллену предложили перенести работу над фильмом "Дождливый день в Нью-Йорке" на 2019 год. А через полгода компания вообще отказалась от съемки всех четырех проектов, запланированных и заверенных контрактами.

Из-за скандалов с Алленом отказываются работать не только студии, но и актеры. Так, в 2018 году британский актер Колин Ферт, снявшийся Вуди Аллена в 2014 году в фильме "Магия лунного света", пообещал, что больше не будет сотрудничать с этим американским режиссером и не примет участия в проектах, которые будет продюсировать Аллен. Аналогичное заявление сделал актер Тимоти Шаламе.