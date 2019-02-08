В Перми мать и дочь отправятся в колонию – незаконно заработали 10 миллионов

В Перми мать и дочь наказаны за незаконное предпринимательство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

В январе 2013 – октябре 2016 гг. женщина возглавляла банду, в которую вошли также её дочь, мать, сожитель и близкие друзья. Женщины регистрировали на них фирмы-однодневки, через которые обналичивали деньги, создавая различным компаниям условия для вывода денег в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов. Также она делала поддельные платежные поручения, которые предъявляла в банки. За "работу" члены банды брали от 3 до 10% от переводимой суммы. Так они заработали 10 млн руб.

Мать получила пять лет и штраф в 350 тыс. руб., дочь – три года и штраф в 200 тыс. руб. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима. Приговор в силу не вступил.