08 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

У Порошенко нашли большие нарушения в декларации, но все равно зарегистрировали кандидатом

В декларации украинского президента Петра Порошенко, которую он подал для регистрации кандидатом в президенты, ЦИК Украины обнаружил существенные нарушения.
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Так, Порошенко указал в собственности две квартиры площадью 134 и 62 кв. м, 344-метровый дачный дом (принадлежит жене), которые отсутствуют во всех имущественных реестрах Украины. Также он не задекларировал свою яхту 2005 года выпуска, которая проходит по Судовой книге страны, и 1875-метровый земельный участок, оформленный на жену.

Кроме того, возникли замечания к пункту "Доходы, в том числе подарки": Порошенко не указал доход от продажи ценных бумаг на сумму 172 тыс. гривен. Олигарх указал и ряд компаний, конечным бенефициаром которых он является, но это невозможно проверить за короткое время, а компании, которые он точно контролировал, он не указал.

Однако, как сообщает "Страна", ЦИК решил, что все это не является основанием для отказа в регистрации на выборах в качестве кандидата, которые, напомним, пройдут 31 марта. Второй тур назначен на 21 апреля.

Как сообщало Накануне.RU, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвинила Порошенко в "грязных манипуляциях" - что он специально ввел в список кандидатов ее "двойника" - самовыдвиженца Юрия Тимошенко, чтобы отобрать у нее часть голосов.

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У Порошенко нашли большие нарушения в декларации, но все равно зарегистрировали кандидатом

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко



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