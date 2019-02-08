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Происшествия Тюменская область

Тюменец, прокатившийся по городу с оружием, получил новый срок

Тюменский блогер Артём Т., арестованный на 12 дней за поездку по городу с оружием, получил новый срок, сообщила Накануне.RU глава пресс-службы областного управления МВД Светлана Новик.

Речь идёт о наказании за ролик "Дикие танцы на Республике". В нём блогер в компании друзей танцует на проезжей части улицы Республики. За это он получил 13 дней ареста.

Напомним, видео, на котором несколько тюменцев и москвичка катаются по городу с оружием, появилось в соцсетях в конце января. На нём – подготовка к поездке и небольшой её фрагмент. Артём Т. арестован за это на 12 суток, его московская подруга – на 11.

После появления этого и других роликов от Артёма Т. полицейские провели круглый стол с блогерами. Глава областного управления МВД Юрий Алтынов заявил, что авторы подобных роликов руководствуются принципом "хорошими делами прославиться нельзя". По его мнению, результат такой "работы" иначе, чем провокацией, не назовёшь, а те, кто снимает такие видео, в абсолютном большинстве случаев переходят границы дозволенного.

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Тюменец, прокатившийся по городу с оружием, получил новый срок

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Теги: Артём Т., блогер, арест



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