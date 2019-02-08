08 Февраля 2019
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Политика Свердловская область

Цуканов с Куйвашевым обсудили мусорную проблему, а судьбу заброшенной больницы решить не смогли

Сегодня полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов провел совещание, посвященное социально-экономической ситуации в Свердловской области. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым они подвели промежуточные итоги реализации майского указа главы государства, который касается практически всех ключевых направлений развития страны.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, речь шла о национальных проектах, реализуемых на Среднем Урале, и о мусорной реформе.

Совещание по экологической обстановке, Николай Цуканов, Евгений Куйвашев, Владислав Пинаев(2019)|Фото: Накануне.RU

Оба высокопоставленных чиновника заявили о своевременности изменений в системе обращения с твердыми коммунальными отходами, то есть подтвердили правильность мусорной реформы, из-за чего уже в январе жители обнаружили новую строчку в квитанциях ЖКУ с внушительными суммами. Цуканов добавил, что в вопросе правильности самой реформы сомнений нет, а сегодня идут в основном обсуждения тарифов, поэтому "вся информация по поводу их образования должна быть предельно открыта, а органам власти и всем задействованным структурам необходимо продолжать разъяснительную работу с жителями региона". Отметим, что 7 февраля на совещании в Нижнем Тагиле за высокие тарифы и плохую информационную работу с населением по мусорной реформе от полпреда "прилетело" главе города Владиславу Пинаеву.

Таким образом, вопросы развития здравоохранения Среднего Урала, о чём ранее говорил Цуканов во время своего визита в Уральский институт кардиологии, не вошли в сегодняшнюю повестку масштабного совещания, посвящённого социально-экономическому развитию региона. Между тем, именно на 8 февраля анонсировалось решение судьбы заброшенной больницы у Зеленой рощи. Как пояснили Накануне.RU в аппарате уральского полпредства, эта тема наверняка станет предметом обсуждения на других заседаниях с участием Николая Цуканова.

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Цуканов с Куйвашевым обсудили мусорную проблему, а судьбу заброшенной больницы решить не смогли

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Теги: Николай Цуканов, Евгений Куйвашев, мусорная реформа, заброшенная больница Екатеринбург



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