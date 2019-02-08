Суд продлил до середины апреля арест главы СвЖД

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня принял решение о продлении ареста главы СвЖД Алексея Миронова до 12 апреля. Об этом Накануне.RU сообщил его адвокат Сергей Колосовский.

Как Накануне.RU сообщало ранее, в суд с ходатайством о продлении сроков ареста обратилось Уральское следственное управление на транспорте. Адвокаты Миронова заявляли ходатайство об отводе судьи Антона Белова, но оно не было удовлетворено. А позднее судья согласился с ходатайством следователей о проведении заседания в закрытом режиме, на что Миронов отреагировал негативно и требовал оставить СМИ в зале суда. На что сторона обвинения ответила, что в деле могут быть раскрыты секретные данные. Судебный процесс сегодня стартовал в 14.00, а закончился только в 22.00 по местному времени (20.00 мск).

Сегодня также стало известно, что следователи добавили еще один эпизод в уголовное дело Миронова. На данный момент ему инкриминируется получение взятки (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), а второй эпизод связан со статьей "злоупотребление должностными полномочиями" - по нему Миронову не предъявлено обвинение. Адвокат Сергей Колосовский считает, что этот эпизод является "воспаленной фантазией следователей".

Текст выступления Алексея Миронова на закрытом заседании

Напомним, что Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил Миронова под стражу в декабре 2018 года . Сам начальник СвЖД считает случившееся провокацией.