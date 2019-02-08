08 Февраля 2019
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Суд продлил до середины апреля арест главы СвЖД

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня принял решение о продлении ареста главы СвЖД Алексея Миронова до 12 апреля. Об этом Накануне.RU сообщил его адвокат Сергей Колосовский.

Как Накануне.RU сообщало ранее, в суд с ходатайством о продлении сроков ареста обратилось Уральское следственное управление на транспорте. Адвокаты Миронова заявляли ходатайство об отводе судьи Антона Белова, но оно не было удовлетворено. А позднее судья согласился с ходатайством следователей о проведении заседания в закрытом режиме, на что Миронов отреагировал негативно и требовал оставить СМИ в зале суда. На что сторона обвинения ответила, что в деле могут быть раскрыты секретные данные. Судебный процесс сегодня стартовал в 14.00, а закончился только в 22.00 по местному времени (20.00 мск).

Сегодня также стало известно, что следователи добавили еще один эпизод в уголовное дело Миронова. На данный момент ему инкриминируется получение взятки (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), а второй эпизод связан со статьей "злоупотребление должностными полномочиями" - по нему Миронову не предъявлено обвинение. Адвокат Сергей Колосовский считает, что этот эпизод является "воспаленной фантазией следователей".

текст выступления Алексея Миронова(2019)|Фото: Накануне.RU

Текст выступления Алексея Миронова на закрытом заседании

Напомним, что Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил Миронова под стражу в декабре 2018 года . Сам начальник СвЖД считает случившееся провокацией.

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Суд продлил до середины апреля арест главы СвЖД

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Теги: Алексей Миронов, суд, СвЖД, арест главы СвЖД



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