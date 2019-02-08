Ульяновских суворовцев, заразившихся эхинококкозом, отправили в Москву

26 воспитанников Ульяновского суворовского училища, у которых был выявлен эхинококкоз, и восемь человек, чей диагноз под сомнением, отправили в госпиталь Вишневского в Москву.

Как сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный на своей странице в соцсети, суворовцам будет проведено дополнительное обследование и необходимое лечение.

Пока же всем воспитанникам комиссия специалистов рекомендовала прием лекарства (в полупрофилактических целях). Куринный отметил, что в литературе описания подобной вспышки не встречается, соответственно, и утвержденных способов лечения нет.

По данным депутата, в настоящий момент источника и угрозы заражения на территории училища нет.

Известно, что заражение было в мае-июне прошлого года, его механизм пока не выяснен, добавил он. Случаев заражения среди школьников и воспитанников детских садов города не зафиксировано.

Ранее тревогу подняли родители заразившихся детей. По их словам, у некоторых студентов обнаружили "червей в легких".

Сообщалось, что более 800 курсантов и сотрудников образовательного учреждения проходят обследования.

Суворовцы могли заразиться от собаки, заявил ранее эксперт, через воду и пищу эхинококкоз практически не передается.