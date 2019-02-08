Глава Нижневартовска на федеральном уровне представил опыт комплексного благоустройства

Глава Нижневартовска Василий Тихонов в составе делегации от Югры участвует в работе Общероссийского конгресса муниципальных образований по вопросам реализации национальных проектов в регионах, который проходит в Госдуме РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Участниками конгресса стали более 600 делегатов из разных регионов. В первый день мэр принял участие в работе стратегических сессий. Среди рассмотренных вопросов: "Общероссийский конгресс муниципальных образований: единство в многообразии", а также "Взаимодействие органов государственной власти с советами муниципальных образований субъектов РФ".

Сегодня во второй день конгресса делегаты обсудили механизмы участия муниципального сообщества в реализации национальных проектов. Василий Тихонов представил доклад в секции посвященной ЖКХ, благоустройству, экологии и дорожного хозяйства. Он отметил, что власти города стараются комплексно подходить к формированию комфортной городской среды.

"Разработан ряд стратегически важных документов с перспективой даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. Что немаловажно для молодого поколения. Замечу, что по статистике все больше молодежи в последние годы остается в родном городе или возвращается сюда после обучения в других регионах. Разработан масштабный документ - концепция комплексного благоустройства территории города с учетом местных климатических особенностей. При разработке любого крупного проекта, например, проектирования набережной реки Обь, одного из самых популярных мест отдыха жителей, мы учитываем уникальность, культурные особенности территории", - сообщил он.

Также мэр рассказал о марафоне благоустройства в городе. В 2018 г. были благоустроены территории 44 многоквартирных домов, в которых проживают более 8 тыс. человек. Это ремонт тротуаров и внутриквартальных проездов, автостоянок и ограждений, замена игрового оборудования на детских площадках.

Марафон благоустройства по всей стране стартовал именно с Нижневартовска. Его объявила губернатор Югры Наталья Комарова во время одной из своих рабочих поездок. В 2017 г. власти приступили к проекту в старейшем микрорайоне города. Именно нижневартовские активисты подали идею, которая выросла в масштабный проект. Его конечная цель - создание комфортной среды для жителей. На это нацелена совместная работа общественников, администрации города и депутатского корпуса.

Также Василий Тихонов отметил, что Нижневартовск многонациональный город, уникальная палитра национальностей объясняется освоением месторождений нефти.

"Главное место проведения всех крупных зрелищных мероприятий – площадь Нефтяников, как дань уважения ветеранам-первопроходцам, таким как Роман Кузоваткин, Виктор Муравленко, Фарман Салманов. У нас есть улица в честь известного строителя Григория Пикмана, сквер Строителей, который отражает большой пласт истории строительства города. Сегодня в рамках проекта "Комфортная городская среда" объект находится на реконструкции. Мы готовимся в этом году приступить к созданию сквера Космонавтов, потому что единственный космонавт из Югры – это нижневартовец Сергей Рыжиков, Герой России", - подчеркнул глава города.