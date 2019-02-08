08 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

"Прекратите грязные манипуляции". Тимошенко в ярости от "двойника" на выборах

Лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обвинила действующего президента Петра Порошенко в том, что он специально ввел в список кандидатов ее "двойника" - самовыдвиженца Юрия Тимошенко. Об этом она сказала на телеканале "1+1".
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Теперь в длинном списке более чем из 40 кандидатов рядом будут стоять Тимошенко Юлия Владимировна и Тимошенко Юрий Владимирович, что, вероятно, приведет к некоторым потерям голосов у лидера "Батькивщины" и может оказаться решающим в первом туре.

"Они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством", - заявила Тимошенко.

Она подчеркнула, что в ее команде точно знают, кто вносил денежный залог за Юрия Тимошенко и как все происходило, и призвала Порошенко "прекратить такие грязные манипуляции".

Ранее Тимошенко заявила о готовящихся Петром Порошенко масштабных фальсификациях выборов.

Отметим, что сегодня ЦИК Украины завершает регистрацию кандидатов на выборы президента, которые пройдут 31 марта. Второй тур назначен на 21 апреля.

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"Прекратите грязные манипуляции". Тимошенко в ярости от "двойника" на выборах

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Юлия Тимошенко



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