"Роскосмос" с мая 2018 года пользуется услугами собственной авиакомпании для доставки сотрудников

В "Роскосмосе" рекомендовали предприятиям ракетно-космической промышленности пользоваться услугами дочерней организации ПО "Космос" при доставке своих работников на космодромы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе госкорпорации.

Такая рекомендация дана "с целью снижения стоимости летного часа на авиаперелеты". Чтобы оптимизировать затраты при организации чартерных воздушных перевозок госкорпорация также разработала проект приказа "О стоимости доставки пассажиров в попутном направлении". В "Роскосмосе" заявили, что с мая 2018 года транспортные услуги у сторонних организаций не приобретались.

"Закупки авиатранспортных услуг осуществляются "Роскосмосом" у собственной дочерней организации - ПО "Космос", имеющей парк самолетов ТУ-134, и проводятся на собственные средства Госкорпорации, а не из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Такое заявление госкорпорация сделала, чтобы исключить "возможность для безответственных спекуляций" СМИ.