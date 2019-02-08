Следователи допрашивают сотрудников уральской базы, где ребенок разбился на "бублике"

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту получения травм 7-летним мальчиком. Он пострадал на местной лыжной базе.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось еще 5 января: ребенок вместе с матерью спускался по тюбинговой трассе на лыжной базе в Серове. При этом, с разрешения инструктора, они скатывались вместе на одном так называемом "бублике".

По предварительным данным, тюбинговая трасса не имела надлежащего ограждения, поэтому произошел вынос "бублика". При падении мальчик получил тяжелую сочетанную травму головы и ног.

Дело возбуждено по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Сейчас следователи ведут допросы очевидцев и сотрудников базы. Также проводится анализ документации по обеспечению безопасности пользователей "бубликов". Назначена и судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Свердловской области ребенок получил травму головы, катаясь с горки. Прокуратура сейчас проводит проверку.