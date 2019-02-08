Строителям "Ямал СПГ" вернули большую часть многомиллионного долга по зарплате

Возвращена часть многомиллионного долга по зарплате перед рабочими, которые трудятся на заводе "Ямал СПГ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, зарегистрированная в Москве компания "МТ групп" в июле-декабре прошлого года направила своих работников трудиться от имени организации "Заполярпромгражданстрой" в Сабетте на заводе "Ямал СПГ". Последняя не заплатила вовремя деньги, из-за чего образовался долг по зарплате за ноябрь и декабрь перед 129 рабочими в сумме 14 млн руб.

Вскоре после начала доследственной проверки руководство "МТ групп" из своих денег заплатило рабочим за ноябрь и частично за декабрь 2018 г. Остался долг в 4 млн руб. При этом "Заполярпромгражданстрой" полностью рассчиталась по своим обязательствам, так что вскоре рабочие получат оставшиеся деньги.