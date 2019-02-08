Вице-губернатор Орлов проверил, как идёт строительство Конгресс-центра в Екатеринбурге

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов проверил, как идёт строительство Конгресс-центра, где летом пройдут основные мероприятия саммита GMIS-2019 и ряд мероприятий юбилейной выставки ИННОПРОМ. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, к этому времени площадка будет полностью готова.

"Мы рассматриваем строительство Конгресс-центра как самую серьезную заявку для закрепления позиций нашей области в качестве основной площадки конгрессно-выставочной деятельности всего Урало-Сибирского региона. Именно такую задачу поставил губернатор Свердловской области. По техническому оснащению и характеристикам площадка войдет в тройку лучших в стране", – подчеркнул Орлов.

Он добавил, что еще на этапе проектирования объекта удалось максимально учесть требования Росконгресса, что позволит включить комплекс в реестр площадок, способных принимать мероприятия самого высокого уровня.

"В зале завершен первый этап звукоизоляционных и отделочных работ. Внутри здания строители приступили к чистовой отделке помещений: выполняется устройство пола, проводится потолочная отделка холлов. Продолжаются работы по благоустройству всей территории МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Строительство идет строго в соответствии с графиком", – рассказал президент "Синара-Девелопмент" Александр Пумпянский.

Напомним, что общая площадь здания - 41,6 тыс. кв.м, этажность - четыре наземных и один подвальный этаж. Для общественных выставочных форумов предусмотрены 15 конференц-залов и 26 переговорных, комплексы общественного питания и ресторанный двор. Основной многофункциональный зал будет вмещать 5 тыс. человек. Его особенность в том, что он "трансформируется" под любое мероприятие - деловое, развлекательное, спортивное. Сооружение позволит проводить концерты с участием мировых звезд.