Треть россиян не рассчитывают прожить на одну пенсию

30% россиян планируют продолжить работу после выхода на пенсию, свидетельствуют данные опроса НПФ Сбербанка. Фонд выяснил, на что россияне планируют жить после наступления пенсионного возраста.

По данным опроса, только 45% трудоспособных россиян считают, что в старости они смогут жить на одну лишь государственную пенсию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе НПФ. Понимать, что прожить на положенные выплаты будет сложно, большинство россиян начинает после 30 лет. Тем не менее, на государство рассчитывает половина российских женщин и 40% мужчин.

В возрастной группе от 30 до 40 лет 43% опрошенных готовы работать после 60-65, а в группе 40-50-летних таких уже не больше четверти. Трудиться до старости женщины хотят реже, чем мужчины.

Как сообщало Накануне.RU, по итогам 2018 г. сократился средний размер реальной пенсии пенсионера. По прогнозу Счетной палаты, темп прироста реальных пенсий неработающих пенсионеров к 2020 г. составит всего лишь 2,5%, что не может обеспечить улучшение уровня жизни этой категории. По данным Сбербанка, сейчас около половины россиян продолжают работать после выхода на пенсию.