08 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

Мэрия Екатеринбурга, собирающая "медиахолдинг", отменит "кричащий" контракт

Администрация Екатеринбурга нашла повод расторгнуть контракт с телекомпанией "Крик-ТВ" и теперь будет вновь проводить аукцион среди телевизионными СМИ, чтобы иметь возможность рассказывать о собственной работе с телеэкранов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в декабре 2018 года мэрия областной столицы объявила конкурс на освещение своей деятельности. В нём приняли участие телекомпании ВГТРК, "Екатеринбург-ТВ" и "Крик-ТВ" (официальное называние ООО "Телевизионная компания "Резонанс").

В результате победу одержал "Резонанс", "перебивший" цену, предложенную ВГТРК (4,8 млн руб.), суммой почти в два раза меньшей (2,8 млн). Опираясь на федеральный закон о госзакупках (ФЗ №44), члены конкурсной комиссии посчитали вариант с "Крик-ТВ" оптимальным (минимальная цена), не вникая в технические нюансы.

Контракт подписали. А затем выяснилось, что муниципальный контракт содержит следующее условие: "Телеканал, на котором размещается социально значимая информация, должен входить в пакет общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, без взимания платы с телезрителей. Под общедоступным каналом понимается доступность телеканала для граждан, не требующая специальных подключений сетей/приборов и т.п., понимается свободный доступ к просмотру посредством обычных средств просмотра".

То есть речь шла о мультиплексе или, говоря проще, о пакете общедоступных телеканалов, в который вроде как должен входить "Крик-ТВ". А иначе зачем заключать контракт с "телевизором", который не будет для граждан бесплатным, как того требует указ президента РФ от 24.06.2009 №715?

И в течение почти двух месяцев мэрия ломала голову над тем, как выйти из щекотливой ситуации, чтобы не выглядеть в глазах горожан как контора, не способная заключить миллионный контракт, финансируемый из бюджета.

Сегодня, наконец, в горадминистрации созрели:

Крик ТВ, контракт с мэрией Екатеринбурга(2019)|Фото: Источник Накануне.RU

Теперь в мэрии могут спасть спокойно, не перечисляя "Резонансу" деньги. И продолжать фантазировать о том, как будет выглядеть в обозримом будущем строящийся "медиахолдинг", в который сейчас входит радиостанция "Город-ФМ" и учреждённый главой города Александром Высокинским неведомый пока никому "Екатеринбургский вестник", заменивший старейшую на Урале газету "Вечерний Екатеринбург", о закрытии которой редакция объявила из-за отсутствия муниципального заказа.

Что касается "Крик-ТВ", то эта телекомпания теперь рискует попасть в "черный список" неисполнителей государственных контрактов.

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Мэрия Екатеринбурга, собирающая "медиахолдинг", отменит "кричащий" контракт

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Теги: администрация Екатеринбурга, муниципальный контракт, конкурс, СМИ, телекомпания Крик-ТВ



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