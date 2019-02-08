08 Февраля 2019
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Воронеж получит более 800 миллионов рублей на детский корпус тубдиспансера

В Воронеже построят детский корпус тубдиспансера. В 2019 году на эти цели регион получит из федерального бюджета 305,2 млн рублей, в 2020 – 522,5 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Новое здание появится в поселке Тенистый и займет площадь 12,5 тыс. кв.м. В нем будут предусмотрены поликлиника и индивидуальные боксы.

Детский корпус будет рассчитан на 300 посещений в смену. В нем будет 50 коек. Объект должны ввести в эксплуатацию в 2020 году.

В прошлом году президент России Владимир Путин выделил из своего резервного фонда 46,9 млн рублей на ремонт детского санатория для больных туберкулезом №1 "Ирень", расположенного в Пермском крае.

Заявка на получение средств была сформирована по инициативе губернатора Максима Решетникова. Ремонтные работы планировалось завершить до конца 2018 года.

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Воронеж получит более 800 миллионов рублей на детский корпус тубдиспансера

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Теги: воронеж, детский корпус тубдиспансера



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