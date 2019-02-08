Приставы Прикамья в 2018 году арестовали автомобилей на 420 миллионов

Судебные приставы Прикамья в 2018 году арестовали 1200 автомобилей принадлежащих должникам. Их общая стоимость составила 420 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

По информации ведомства, большая часть арестованных авто - иномарки. Отечественных автомобилей от общего количества составляет 30%.

Самыми дорогими машинами стали TOYOTA LAND CRUISER и МАЗ с цистерной. Стоимость каждого из них составила 4 млн руб. Дороже всех с торгов был продан автомобиль LEXUS, арестованный за долги владельца. В результате с его продажи взыскателю вернули около 1,7 млн руб.

На реализацию в прошлом году приставы передали 400 авто стоимостью в 150 млн руб. Продать удалось 120 машин, взыскателям было перечислено около 31 млн руб., еще 93 транспортных средства стоимостью 25 млн руб., передали взыскателям в качестве погашения долга.