08 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО Сибирский ФО

В Красноярском крае из-за неправильного хранения испортилось 12 тысяч тонн зерна

В Красноярском крае испортилось зерно, закупленное в рамках государственных интервенций, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Россельхознадзора.

Сообщается, что речь идет о порче более 12 тыс. тонн пшеницы и ячменя. Они были закуплены "Объединенной зерновой компанией" и заложены на ответственное хранение в ООО "Балахтинский хлеб".

Однако из-за неправильного хранения не были соблюдены требования технического регламента "О безопасности зерна". В отношении компании возбуждены административные дела .

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В Красноярском крае из-за неправильного хранения испортилось 12 тысяч тонн зерна

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Теги: зерно, порча, красноярский край, хранение, ОЗК



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