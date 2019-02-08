В Красноярском крае из-за неправильного хранения испортилось 12 тысяч тонн зерна

В Красноярском крае испортилось зерно, закупленное в рамках государственных интервенций, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Россельхознадзора.

Сообщается, что речь идет о порче более 12 тыс. тонн пшеницы и ячменя. Они были закуплены "Объединенной зерновой компанией" и заложены на ответственное хранение в ООО "Балахтинский хлеб".

Однако из-за неправильного хранения не были соблюдены требования технического регламента "О безопасности зерна". В отношении компании возбуждены административные дела .