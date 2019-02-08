08 Февраля 2019
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Холдинг "Синара – Транспортные Машины" участвует в программе по диверсификации в судостроении

Гендиректор "Синара-Транспортные Машины" (СТМ) Виктор Леш выступил с докладом об участии холдинга в программах по диверсификации в судостроении на расширенном заседании бюро Союза машиностроителей России под председательством Сергея Чемезова, сообщили Накануне.RU в пресс-центре Группы Синара.

Виктор Леш сообщил, что в рамках федеральной̆ целевой̆ программы (ФЦП) по развитию дизелестроения при поддержке Минпромторга России разработаны две линейки современных высокооборотных дизельных двигателей ДМ-185 и М-150. "В 2018 году СТМ консолидировал высокооборотное двигателестроение и готов реализовывать совместные с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) программы. На Уральском дизель-моторном заводе в структуре портфеля заказов 70 процентов составляет продукция для железнодорожной отрасли, а 30 – для судостроения в рамках совместной работы с ОСК", - отметил он.

Виктор Леш(2019)|Фото: Пресс-центр Группы Синара

В частности, для проектов ОСК могут применяться следующие судовые энергоустановки на базе двигателей СТМ: судовые дизель-генераторы, главные приводы с ДРА и приводы с электродвижением. Двигатели предназначены для использования на судах река-море, пассажирских судах внутреннего и смешанного плавания, морских транспортных судах, ледоколах, судах технического и вспомогательного флота.

Генеральный директор СТМ подчеркнул, что при производстве судовых энергоустановок и двигателей большой потенциал имеет именно гражданская продукция. При этом он акцентировал внимание на том, что рынок очень конкурентный и жесткий: "Холдингу СТМ предстоит большая работа над повышением качества двигателей и энергоустановок, совершенствованием сервисных программ и поставки запасных частей. Этот путь мы начали".

заседание бюро Союза машиностроителей России(2019)|Фото: Пресс-центр Группы Синара

Сферой применения новых двигателей холдинга СТМ помимо судостроения является распределенная энергетика, тепловозостроение, тяжелая карьерная техника. Начиная с 2019 года новые двигатели будут применяться в конструкции маневровых тепловозов, поставляемых для РЖД. Еще одним перспективным направлением является использование двигателей, работающих на сжиженном природном газе, в качестве электростанции.

Как отметил Виктор Леш, в целом анализ долгосрочной программы развития холдинга СТМ в части двигателестроения свидетельствует о том, что есть все необходимые условия для перевыполнения поставленных Президентом России задач по диверсификации. Кроме того, он сообщил, что с 2018 года согласно поручению Минпромторга России холдинг СТМ совместно с Объединенной судостроительной корпорацией ведет работу по созданию единого инжинирингового центра для проектирования комплектных энергоустановок с поэтапным снижением импортозависимости. "Холдинг СТМ подтверждает готовность участвовать в решении данных задач и реализации программы по диверсификации в судостроении", - подчеркнул Леш.

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Холдинг "Синара – Транспортные Машины" участвует в программе по диверсификации в судостроении

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Теги: Синара, Синара – Транспортные Машины, Виктор Леш



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