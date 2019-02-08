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Общество Челябинская область

Все жители поврежденных подъездов дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение, получили документы для покупки квартир

Все жители седьмого и восьмого подъездов дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, получили уведомления на единовременную выплату для покупки квартир.

Как сообщили Накануне.RUв пресс-службе регионального министерства социальных отношений, оформлено 135 уведомлений о включении в реестр получателей единовременных выплат для приобретения жилых помещений взамен утраченных. В настоящий момент куплено 39 квартир на сумму 54 млн 886 тыс. руб.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

Было принято решение о расселении жителей седьмого и восьмого подъездов. Позднее президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом. Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн руб. на расселение дома в Магнитогорске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Еще 300 млн руб. направит Магнитогорский металлургический комбинат. 100 млн руб. будет выделено из бюджета Челябинской области. Позже стало известно, что жителям дома разрешат в нем остаться, если здание будет признано безопасным.

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Все жители поврежденных подъездов дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение, получили документы для покупки квартир

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, квартиры,



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