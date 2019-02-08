На "Кубке Легенд-2019" в Москве сыграют Аршавин, Литманен и Сиссе

В конце февраля в Москве состоится ежегодный "Кубок Легенд" имени Константина Еременко. Стало известно, кто из звезд приедет на него в этот раз.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, турнир пройдет с 23 по 24 февраля на МСА "Лужники" уже в 11-й раз подряд. Формат остался прежним: шесть сборных укомплектованы игроками не моложе 35 лет, имеющими в своем активе выступления за главные национальные команды.

В "Кубке Легенд-2019" примут участие сборные России, Испании, Голландии, Португалии, Германии и Международная сборная звезд футбола, при этом испанцы возвращаются на турнир после многолетнего перерыва. Из знаменитых игроков свое участие уже подтвердили Рафаэл ван дер Варт, Йон Арне Риисе, Хамит Алтынтоп, Роман Вайденфеллер, Джибриль Сиссе, Стипе Плетикоса, Гаиска Мендьета, Нуну Гомеш, Педру Паулета, Яри Литманен и Кевин Кураньи.

За сборную России выступят Константин Зырянов, Роман Широков, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко и Андрей Аршавин, объявивший о завершении карьеры в конце прошлого года.

Главный приз разыграют в два этапа: 23 февраля пройдет групповая стадия (две группы по три команды в каждой), а 24 февраля сборные распределят призовые места. Жеребьевка турнира пройдет за несколько дней до его начала.

Напомним, в прошлом году в Москве прошел юбилейный, 10-й розыгрыш "Кубка Легенд".