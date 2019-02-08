"Мне не стыдно уйти достойно". Глава зауральского города написал заявление об увольнении

Глава Катайска Валерий Черных решил уйти в отставку по собственному желанию, об этом он написал на своей странице в соцсети.

Черных отметил, что 8 февраля - его последний рабочий день.

"Хочу сказать всем огромное спасибо за совместную работу, деловое общение, дружеское участие и поддержку! Мне не стыдно уйти достойно, потому что делал все возможное для развития города", - написал Валерий Черных.

По его словам, совсем скоро Катайску присвоят статус ТОСЭР.

"Жаль, конечно, что не смогу принять участие в реализации этого проекта. Желаю приемникам, чтобы благодаря ТОСЭР появились новые предприятия, создавались новые рабочие места, привлекалось дополнительное финансирование", - отметил Черных.

Как ранее сообщало Накануне.RU, до этого главы двух муниципальных образований Зауралья - Юргамышского и Притобольного районов - также покинули свои должности по собственному желанию.