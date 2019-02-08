"Мне не стыдно уйти достойно". Глава зауральского города написал заявление об увольнении

08 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков выходит из тюрьмы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Курганская область

"Мне не стыдно уйти достойно". Глава зауральского города написал заявление об увольнении

Глава Катайска Валерий Черных решил уйти в отставку по собственному желанию, об этом он написал на своей странице в соцсети.

Черных отметил, что 8 февраля - его последний рабочий день.

"Хочу сказать всем огромное спасибо за совместную работу, деловое общение, дружеское участие и поддержку! Мне не стыдно уйти достойно, потому что делал все возможное для развития города", - написал Валерий Черных.

По его словам, совсем скоро Катайску присвоят статус ТОСЭР.

"Жаль, конечно, что не смогу принять участие в реализации этого проекта. Желаю приемникам, чтобы благодаря ТОСЭР появились новые предприятия, создавались новые рабочие места, привлекалось дополнительное финансирование", - отметил Черных.

Как ранее сообщало Накануне.RU, до этого главы двух муниципальных образований Зауралья - Юргамышского и Притобольного районов - также покинули свои должности по собственному желанию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Мне не стыдно уйти достойно". Глава зауральского города написал заявление об увольнении

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Валерий Черных, Катайск, глава, увольнение, должность



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 1011

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети