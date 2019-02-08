08 Февраля 2019
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Экс-глава РЖД заключил мировое соглашение с "Новой газетой"

Бывший глава РЖД Владимир Якунин заключил мировое соглашение с "Новой газетой" по одной из двух спорных статей.

Издание должно удалить недостоверные сведения и опубликовать опровержение. Истец, в свою очередь, отказывается от компенсации морального вреда.

Претензии по второму оспариваемому материалу будут рассмотрены 1 марта, передает ТАСС.

Ранее "Новая газета" опубликовала материал, в котором назвала возможные версии убийства старшего следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по ЦФО Евгении Шишкиной.

СМИ сообщали, что перед смертью погибшая расследовала уголовное дело о мошенничестве и разбиралась в преступлении, связанном с неправильным оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда. По этой причине она неоднократно получала анонимные угрозы.

Второй спорной публикацией стал материал, в котором говорилось о возможной причастности к убийству сына Владимира Якунина Андрея.

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Экс-глава РЖД заключил мировое соглашение с "Новой газетой"

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Теги: владимир якунин, новая газета



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